Österreichs Privatbanken büßen Dominanz ein

Nach dem Prinzip des Mystery Shoppings ließen sich geschulte Testpersonen in 76 Privatbanken in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz beraten. Österreichische Kreditinstitute haben in puncto Nachhaltigkeit Aufholbedarf.

Corona dominiert zwar derzeit das Weltgeschehen, aber ein Thema wird uns auch nach der Pandemie erhalten bleiben: Nachhaltigkeit. Während institutionelle Anleger das längst erkannt haben und ihre Vermögenswerte in nachhaltige Assets umschichten, steht dieser Umstieg bei Privatanlegern erst am Anfang. Umso interessanter, welche Beratungskompetenzen Privatbanken im deutschsprachigen Raum in diesem Bereich aufweisen – und wie österreichische Häuser dabei abschneiden.