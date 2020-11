Eine Straßenbahn selbst durch Wien steuern

Ein neues Spiel ermöglicht eine Fahrt mit dem Flexity entlang der Linie 1 – mit realitätsnaher Steuerung, fotorealistischer Umgebung und viel Liebe zum Detail.

„Bitte seien Sie achtsam! Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger.“ Die Ansage aus dem Lautsprecher klingt vertraut, aber nein, den Sitzplatz will man jetzt sicher nicht aufgeben. Immerhin ist es genau der, den man sonst nie bekommt. Ganz vorne, mit Blick in Fahrtrichtung – und steuern darf man die Straßenbahn auch noch. Also Türen zu, Hebel nach vorne und schon setzt sich der Flexity in Bewegung.



Vom Stefan-Fadinger-Platz aus beginnt die Strecke mit einer Linkskurve, auf der folgenden Geraden beschleunigt man voll, dann aber nicht zu spät weg mit dem Tempo, damit man in der Windtenstraße stehenbleiben und Passagiere einsteigen lassen kann. Und nein, es ist gar nicht so einfach, eine Straßenbahn mit mehr als 40 Tonnen punktgenau herunterzubremsen.