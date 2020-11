Aus für Verbrennungsmotoren in Großbritannien

Premierminister Boris Johnson ruft die „Grüne Revolution“ aus. Ab 2030 sollen Verbrennungsmotoren nicht mehr zugelassen werden. Atomkraft soll forciert werden.

Der sprichwörtliche Smog über London ist längst gewichen, aber so verschmutzt ist die Luft in der britischen Hauptstadt, dass im Jahr fast 9500 Menschen an ihren Folgen sterben. Hauptverursacher ist der Autoverkehr, dem die Regierung nun energisch zu Leibe rückt: Bis 2030 soll die Neuzulassung von Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotoren verboten sein, sieht ein gestern, Mittwoch, von Premierminister Boris Johnson vorgestellter Zehn-Punkte-Plan vor: „Wir starten eine grüne industrielle Revolution“, verkündete er.