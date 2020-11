Christoph Götzendorfer kam in der ORF-Show bis zur letzten Frage. Wären Sie auch so weit gekommen? In unserem Quiz finden Sie alle Fragen.

Immerhin 14 Fragen hatte Christoph Götzendorfer aus Oberösterreich schon in der Vorwoche in der „Millionenshow" bei Armin Assinger beantwortet - am Montag blieb nun nur noch die letzte, große. Und er beantwortete sie richtig. Um eine Million Euro reicher machte ihn die Antwort auf die Frage, ob für die "Waldorfschule" A) eine Märchensammlung, B) eine Reformpädagogin, C) eine Zigarettenfabrik oder D) eine Glaubensgemeinschaft namensgebend war.

Hätten Sie die Frage - und auch die davor am Weg zur Million - lösen können? Testen Sie sich im Quiz.