Über die aktuell gereizt geführte Auseinandersetzung in der Kirche zur katholischen Soziallehre.

Es war zwar nicht viel mehr als ein Sturm im (kirchlichen) Wasserglas, ist aber doch sehr aufschlussreich und gibt Auskunft über die Denk- und Diskussionsverhältnisse heute in der katholischen Kirche in Österreich: In der Politischen Akademie der ÖVP fand Ende Dezember eine Gesprächsrunde über einen von der Akademie herausgegebenen Sammelband „Christlich-Soziale Signaturen“ statt.