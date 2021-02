Mario braucht sein eigenes Zimmer

Wer in seinem Home-Office noch ein wenig Platz freimachen kann, sollte sich dieses Spiel ansehen: Mit Mario Kart Live: Home Circuit holt Nintendo den Kart-Klassiker ins echte Leben.

Erinnert sich noch jemand an die Häme, die der asiatische Konsolenfabrikant Sony einstecken musste, als er Ende letzten Jahres die Playstation 5 auf den Markt gebracht hat? Zuerst war das Teil kaum zu ergattern – das hat sich nicht wirklich gebessert – und dann ist es auch noch so klobig geraten, dass niemand wusste, wohin damit. Der Möbelriese Ikea fertigte sogar eigene PS5-Pappkarton-Attrappen an, damit die Kunden beim Kauf sicher sein konnten, dass ihr neues Regal das 40 Zentimeter hohe Gerät auch beherbergen kann. Aber das ist alles nichts gegen die Herausforderungen, vor die Nintendo Spieler mit seiner an sich sehr kompakten Nintendo Switch stellt.