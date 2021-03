Tückische Sicherheit bei Nasen-Tests

In Teststraßen sollen zunehmend Nasenvorraum-Antigentests eingesetzt werden. Ein Freibrief für rauschende Osterfeste oder Ferien bei Oma und Opa sind diese Antigentests nicht.

Das Angebot an Covid-Tests soll erweitert werden – insbesondere mit Blick auf die Zeit um Ostern, das kündigte Kanzler Sebastian Kurz am Montag an: Man habe vereinbart, dass Nasenvorraumtests, wie man sie aus Schulen oder von der Gratis-Verteilaktion aus Apotheken kennt, künftig bei Teststraßen eingesetzt werden sollen, um ein noch breiteres Angebot schaffen zu können. Sie sollen also Antigen-Schnelltests, bei denen ein Profi den Abstrich im Nasen-Rachen-Raum nimmt, ersetzen, bwz. ergänzen.