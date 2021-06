Noch nie gab es so viel Verwirrung zwischen Köln und München. Der Papst ist ohne Konzept.

Gab es jemals so viel Verwirrung in der katholischen Kirche Deutschlands? So viel Durcheinander in Analysen und Meinungen? So viele Hängepartien? So viel Lähmung? So viel Ratlosigkeit darüber, was der Papst will und was nicht? So wenige Ideen, wie es weitergehen könnte, aktuell und langfristig?