Haute Couture mit allen Sinnen

Nach eineinhalb Jahren finden auch die Couture-Schauen in Paris zum Teil wieder live vor Publikum statt. Eine Rundumschau.

Unter der Coronavirus-Pandemie samt Social-Distancing hatte vor allem die Haute Couture sehr zu leiden. Wie kann man die hohe Schneidereikunst, die Fingerfertigkeit der Kunsthandwerker und die hunderten, wenn nicht tausenden Arbeitsschritte auf einem Bildschirm abbilden? Nach Februar 2020 fand die Haute Couture nun wieder zu ihrer klassischen Präsentationsform auf dem Laufsteg samt Publikum statt.

Christian Dior Haute Couture

Auch Designerin Maria Grazia Chiuri war froh darüber, ihre Kollektion wieder analog präsentieren zu können. Die letzte Haute-Couture-Schau vor Publikum fand im Februar 2020 statt. Über einen Modefilm könne man zwar Emotionen transportieren, es sei jedoch schwieriger Material, Stickereien und Material zu erklären, meint sie. Nun konnten Einkäufer, Journalisten und Kunden in realen Kollektionsvorschauen die Stücke wieder mit all ihren Sinnen entdecken.

Chiuri widmete ihre Kollektion der physischen Verbindung von Mensch und Textil, ausgehend von der Handspinnerei. Deshalb lag der Fokus der Kollektion auf Strickwaren.

Strick war in der Kollektion ein großes Thema. Christian Dior

Schiaparelli

Der in Texas geborene Designer Daniel Roseberry gilt als jemand, der gerne Risiken eingeht. Mit seiner Couture-Winterkollektion wollte er nicht nur Elsa Schiaparellis Werk Tribut zollen, sondern der traditionsreichen Couturewelt auch neues Leben einhauchen.

Während in der Sommerkollektion Schmuck noch eine große Rolle spielte, wird dieser nun durch kunstvolle Verzierungen, vor allem auf Jacken, neu interpretiert. Auch das Coronavirus hat seine Spuren hinterlassen, etwa in Form eine Halskette in Lungenform.

Üppig und voll ungewöhnlicher Details zeigte sich die Kollektion von Daniel Roseberry. Schiaparelli

Giambattista Valli

Um Gegensätze ging es in der Kollektion von Giambattista Valli. Die märchenhaften Kleider wurden etwa in den Räumlichkeiten der ehemaligen kommunistischen Partei in Paris präsentiert, die architektonisch dem Brutalismus zuzuordnen ist. Und auch in den Entwürfen findet sich zwischen den pastellfarbenen Kleidern immer wieder schwarze Ensembles.

Alaïa

Mit Spannung wurde die Debütkollektion des belgischen Designers Pieter Mulier erwartet, der viele Jahre mit Raf Simons zusammenarbeitete, aber noch nie ein eigenes Modelabel leitete. Die neue Kollektion wurde in einer Straße im Pariser Stadtviertel Marais, in der Gründer Azzedine Alaïa lebte, präsentiert. Der Designer verzichtete auf die Archive von

Alaïa und ließ sich von seinen eigenen Erinnerungen inspirieren.

(chrile)