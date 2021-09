Österreichs Premiere im Golf-Spektakel der Superlative

Im 43. Ryder Cup fordern die zwölf besten Europäer ihre US-Rivalen, mittendrin erstmals Bernd Wiesberger. Nach der härtesten Phase seiner Karriere hat der Burgenländer, 35, den Weg zum Highlight eingeschlagen. Über die Intensität einer Krönung und wie es ist, ein Stück rot-weiß-rote Sportgeschichte zu schreiben.

Dem Reiz des Ryder Cup ist Bernd Wiesberger schon vor Langem erlegen. Aufgewachsen in einer Golf-affinen Familie, die Eltern Klaus und Claudia führen einen Pro-Shop im Reiters Golf & Country Club in Bad Tatzmannsdorf, fieberte er 1997 als Elfjähriger vor dem Fernseher mit, als die Europäer im spanischen Valderrama triumphierten. Zwei Jahre später sah er zu später Stunde, wie in Brookline ein vorentscheidendes Birdie von Justin Leonard das US-Team noch während des Spiels jubelnd auf den Rasen stürmen ließ. Eine kindliche Faszination, die in seinem Fall zum Profi-Traum wuchs – und mit den Jahren zum greifbaren Ziel wurde.