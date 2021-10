Pilotversuch: Mehr AMS-Berater, weniger Arbeitslose

In einem Pilotversuch testet das Arbeitsmarktservice Niederösterreich, wie es sich auswirkt, wenn Berater mehr Zeit für „ihre“ Arbeitslosen haben. Die Zahl der vermittelten Jobs stieg als Folge deutlich an.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) kann einem mitunter ziemlich auf die Nerven gehen. „Es freut jetzt nicht jeden Kunden“, erzählt Sven Hergovich. Er leitet seit 2018 das AMS Niederösterreich und hat kürzlich einen Pilotversuch zur rascheren Vermittlung von Arbeitslosen gestartet. Das bedeutet für die Berater, dass sie intensiveren Kontakt zu ihren Kunden haben. Und für die Kunden, also Arbeitslosen, dass sie öfter bei ihren Beratern vorstellig werden müssen. Was eben, so Hergovich, nicht jeden freue – aber „am meisten gegen Arbeitslosigkeit hilft“.