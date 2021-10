Das Comeback der russischen Kommunisten

Mitten im Klima der Unterdrückung ist eine Gruppe zur einzigen Opposition des Kremls geworden: die Kommunistische Partei.

Vor etwas über einem Jahr kehrte ich während eines Sabbatjahres von der amerikanischen Universität, an der ich lehre, in meine Heimatstadt Moskau zurück. Ich traf nicht gerade in einer Bastion der Meinungsfreiheit ein, aber an einem Ort, an dem es immer noch ein Stück Freiheit gab. Der Oppositionsführer Alexej Nawalny reiste durchs Land und versuchte, Unterstützung für Politiker zu gewinnen, die nicht unter der Fuchtel des Kreml standen. Es gab Demonstrationen.