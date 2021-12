Was Putin mit seinem Droh-Szenario bezweckt

Mit seinem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine weckte Kreml-Chef Putin die Aufmerksamkeit des Westens. Beim virtuellen Gipfel mit US-Präsident Joe Biden will er auf schriftliche Sicherheitsgarantien pochen.

Das Mittel der Angst, um sich Respekt zu verschaffen, ist in den Köpfen und im Verhalten vieler Russen tief verankert. „Wenn du willst, dass man dich achtet, musst du drohen, sonst bleibst du ein Leben lang ein Schwächling“, war ein in der Sowjetunion gängiger Rat der Eltern an ihre Kinder. Wie sich dieser Rat bis heute erhalten hat, lässt sich auf vielen Spielplätzen des Landes lautstark miterleben.