Paul Weller: Würdiger kann man im Pop nicht altern

Hauptbild • Paul Weller im November 2021 in Southampton. • imago images/ZUMA Wire

Der Britpop-Veteran Paul Weller demonstriert auf „An Orchestrated Songbook“, dass seine Lieder von zeitloser Schönheit sind. Die Haare sind ergraut, aber die Stimme klingt immer noch nach Aufbruch.

In den vergangenen Jahren ließ Paul Weller es auf Tourneen anständig krachen. Die subtilen Balladen des englischen Sängers kamen arg zu kurz. Aber dann erschien 2019 dieses wunderschöne Livealbum „Other Aspects“: Eingespielt in der Londoner Royal Festival Hall, durchmaß er ruhigere Ecken eines epischen Werks. Klassiker und Raritäten gefielen in bauschigen Arrangements des Metropolitan Orchestra. Eine schöne Überraschung, dass Weller nur zwei Jahre später mit „An Orchestrated Songbook“ wieder ein exquisites Werk in Großbesetzung präsentiert.