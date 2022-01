Der schwarze Blitz von Kitz

Toni Sailer, der vielleicht größte Skisportler aller Zeiten, ist auch Schlagersänger und Schauspieler. Seine unvergleichlichen Triumphe auf der Piste sind nur neun Monate nach dem Staatsvertrag auch ein Symbol für den Wiederaufbau Österreichs.

Als der Bub zum ersten Mal auf Brettln steht, betrachtet der Vater seine Rückenlage misstrauisch – mit wenig Hoffnung, dass aus Toni einmal ein Skifahrer werden könnte.

Doch bereits im nächsten Winter steht er richtig auf den Ski. Und los geht's: Er fährt dem Vater nach, auf der Hinterbräuleiten, am Ganslernhang,über die Kaser, die Fleck. Und im Alter von sechs Jahren kommt die Streifdran. Auf der an einzelnen Stellen kaum zwei Meter breiten, gefürchteten Rennstrecke lernt Toni, exakt zu fahren. Der Vater steckt einStäudei, einen Tannenzweig, in den Schnee der Piste – genau dort, wo der Zweig steckt, muss der Bub den Schwung hinsetzen.

3,46 Kilometer oder 2,52 Minuten sind es, die Toni Sailer 15 Jahre später zu einer Reihe unglaublicher Erfolge führen: In Cortina d'Ampezzo erreicht er einen historischen Triumph. Innerhalb weniger Tage wird er zur Skilegende. Der Österreicher mit seiner weißen Zipfelmütze ist der erste Skiläufer, der bei Olympischen Spielen sämtliche Herrenwettbewerbe gewinnt. Ob in der Abfahrt, dem Riesentorlauf oder dem Slalom, in Cortina ist 1956 niemand schneller als Toni Sailer. Seine Siege sind auch – neun Monate nach dem Staatsvertrag – ein Symbol für den Wiederaufbau Österreichs.