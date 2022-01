Nächster Bullenmarkt für Goldaktien?

Der Goldpreis ist hoch, zahlreiche Branchenfirmen verdienen gutes Geld. Anleger sollten in den Sektor aber breit investieren und die Risken gut im Auge behalten.

Auch im Börsenjahr 2022 wird die kräftig steigende Inflation im Fokus vieler Anleger stehen. Sie legte in der Eurozone allein im November 2021 im Jahresvergleich um 4,9 Prozent zu (am Freitag werden die Zahlen für den Dezember erwartet). In den USA stieg sie sogar noch kräftiger an.

Umso mehr ist ein Inflationsschutz gefragt. Und diese Eigenschaft wird oft dem Gold zugeschrieben, das obendrein als Krisenschutz gehandelt wird. Allein im August 2020, inmitten der ersten Coronapandemie, erreichte die Notierung ein Rekordhoch von knapp über 2000 Dollar. Im Vorjahr lag der Preis zwar unter dem historischen Hoch, notierte im Schnitt dennoch bei gut 1800 Dollar.