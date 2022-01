Auf der Suche nach dem Glück

Eine Zeitung, die glücklich machen kann. Mit Tocotronic, Kitzbühel und Albrecht Dürer.

Nachrichten aus der

Redaktionskonferenz

Wir suchen in dieser Ausgabe das Glück, auch wenn die äußeren Umstände gerade nicht so rosig sind. Und wir tun das gleich mehrfach und auf verschiedene Weise. Zunächst nimmt uns Karl Gaulhofer mit auf eine kleine Spurensuche zu den großen Philosophen, von Aristoteles bis Epikur, und ihren Denk- und Handlungsanleitungen für ein gelungenes Leben. Ein wunderbarer Text, der schnell die Laune hebt.

Und dann finden sich in dieser „Presse am Sonntag“ noch mehr als eine Handvoll Texte, in denen es um Dinge geht, die glücklich machen (können). Die neue und 13. Platte von Tocotronic wird zumindest Fans der deutschen Band und solche, die es noch werden wollen, erfreuen. Samir Köck gibt mit seinem Interview mit Sänger Dirk von Lowtzow einen ersten Vorgeschmack. Benedikt Kommenda,der Leiter des „Rechtspanorama“ der „Presse“, lässt uns diesmal ausführlich an etwas teilhaben, was ihm selbst viel Glück und Lebensfreude bereitet: das Langlaufen. Er verrät uns einen Loipen-Geheimtipp in der Steiermark. Apropos Schnee: Das Hahnenkammwochenende in Kitzbühel macht Jahr für Jahr auch viele Menschen glücklich. Da sind weniger die Spitzensportler gemeint, die sich die Streif hinunterwerfen, als die vielen anderen, die ihnen dabei vor Ort und vor dem Fernseher zusehen. Am Samstag gelang mit David Ryding dem ersten Engländer in der Geschichte ein Slalomsieg in Kitzbühel. Alle Details zum Slalom, bei dem die Österreicher Michael Matt und Johannes Strolz Platz vier und fünf einfuhren, hat Josef Ebner im Sport.

Doppelt glücklich macht die Geschichte von Günther Haller vor allem Liebhaber der bildenden Kunst und allen Reisenden. Haller erinnert nämlich an die erstaunlich gut belegte Reise des Malers Albrecht Dürer von Nürnberg in die Niederlande zur Königskrönung von Karl V. im Jahr 1520. In diesem Sinn wünschen wir großes Leseglück.

