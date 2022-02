In den USA sorgte der Einsatz von „Spot“ als Polizeihund für massive Proteste, die Pilotphase vorzeitig abgebrochen. Die Boston-Dynamics-Entwicklung ist jetzt aber auch in Österreich erhältlich, wenn auch auf ungewöhnlichen Kanälen.

Er ist geeignet für Allergiker, Vielflieger und all jene, die zwar gerne einen Hund hätten, aber mit dem Drumherum wie Füttern, Gassi gehen und dem "Sackerl fürs Gackerl" nicht viel anfangen können. Auf Willhaben gibt es jetzt den perfekten vierbeinigen, aber kopflosen Roboter "Spot" von Boston Dynamics zu kaufen.

In New York City wollte die Polizei ihn als Freund und Helfer einsetzen, stieß aber bei der Bevölkerung nicht auf viel Gegenliebe. Die New Yorker Polizei hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, als sie den ferngesteuerten und mit Kameras ausgestatteten Roboter im Februar bei einer Festnahme in einem Sozialwohnbau eingesetzt hatte. Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez sprach von einer "robotischen Boden-Überwachungsdrohne". Kurz darauf wurde die Pilotphase vorzeitig beendet.

Jetzt ist der Roboter in Wien gelandet. Das Wiener Unternehmen General Laser bietet den Roboter aber nicht jedem an. Bei Spot unterliegt die Firma strengen Vorgaben. Also dürfen nur gewerbliche Kunden zuschlagen, also Universitäten, Bildungseinrichtungen oder Behörden. Ob der 81.000-Euro-Hund bald einen neuen Besitzer finden wird, bleibt abzuwarten.

Privatmenschen haben da deutlich günstigere Alternativen. Der Roboter Unitree Go1 sieht "Spot" sehr ähnlich, ist aber vergleichsweise günstig und kostet nur knapp 10.000 Euro.

(bagre)