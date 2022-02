Warum Popstars ihre schwangeren Bäuche zeigen

Die Sängerin und Unternehmerin Rihanna bekommt ein Baby. Na und? Was ihre Inszenierung über das Frauenbild in unserer Gesellschaft sagt.

Rihanna ist also schwanger. Genau, Robyn Rihanna Fenty, der 33-jährige, auf dem karibischen Barbados aufgewachsene Popstar, der Mitte der Nullerjahre in den USA eine Weltkarriere startete. Schön für sie, könnte man nun denken, aber was geht uns das an? Das ist eine gute Frage, und die Antwort lautet: eigentlich nichts, gleichzeitig aber auch eine Menge.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Die Sängerin und Unternehmerin – wie jeder Star, der etwas auf sich hält, hat sie eigene Kosmetik- und Kleidungsmarken – machte ihre Schwangerschaft am Montag publik. Das Beweisfoto auf ihrem Instagram-Account zeigt sie und ihren Partner, den Rapper ASAP Rocky, auf der Straße im New Yorker Stadtteil Harlem. Rihanna trägt einen halb geöffneten rosa Mantel. Darunter ist ihr nackter, eindeutig schwangerer Bauch zu sehen, auf ihm baumelt eine Diamantenkette. ASAP Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers, drückt ihr einen Kuss auf die Stirn, Schneeflocken glitzern auf ihrem Haar.