Andreas Treichl, Vorsitzender der Erste Stiftung, erzählt, in welchem Sideletter er fast gelandet wäre, und wieso er kein Problem mit Vermögensteuern und Eurobonds hätte.

Die Presse: Vor zwei Jahren sind Sie als Vorstandsvorsitzender der Erste Group zurückgetreten – nach 23 Jahren an der Spitze der Bank. Wie hat sich Ihr Alltag seitdem verändert? Haben Sie mehr Freizeit?

Andreas Treichl: Ich habe nicht sehr viel weniger zu tun, aber ich habe natürlich nicht mehr so eine große Verantwortung. Ich backe kleinere Kuchen. Aber es macht große Freude.

Wenn Sie aus der Distanz auf die Erste blicken: Gefällt Ihnen, was Sie sehen?

Als Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Stiftung, des größten Aktionärs der Erste Group, bin mit der Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren hoch zufrieden. Noch zufriedener werde ich sein, wenn die Dividenden erhöht werden. Wir investieren sie in gemeinnützige Projekte in der Region, in der die Erste tätig ist. Ich finde diesen Kreislauf wahnsinnig schön: Je besser die Bank verdient, desto mehr Geld hat die Stiftung, um es wieder der Gesellschaft zurückzugeben.