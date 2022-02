Welch falsche Polemik!

Krisenbewältigung in Wien – international gelobt. Nur Gudula Walterskirchen verdammt das „Erfolgsduo Ludwig-Hacker“.

Gudula Walterskirchen mag die Stadt Wien nicht und das „Chaos in der Verwaltung, Verschwendung und fragwürdige Sprache“. Diese Emotionen mögen hin und wieder ihre Berechtigung haben, aber ausgerechnet am Beispiel der Corona-Bekämpfung? Ausgerechnet jetzt, da Wien diesbezüglich international gut dasteht, gelobt von Medien und Besuchern? Ausgerechnet jetzt, da sie über Monate in Österreich mit an der positiven Spitze der Impfstatistiken liegt?

Was vor allem an den zahlreich verteilten Impfmöglichkeiten zwischen Stephansdom und Schönbrunn liegt, an den Impfstraßen und -bussen, denen man kaum entkommen kann. Und an dem perfekt zwischen Apotheken und Drogerien ausgerollten Test- und Transportsystem, das binnen 24 Stunden das PCR-Ergebnis aufs Handy liefert. Natürlich, auch da kann es Pannen geben, aber was zählen einige Dutzend angesichts von bis zu 800.000 täglich ausgewerteten Proben?