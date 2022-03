Ist das Bundesheer ein Fall für den Staatsanwalt?

Milizverbandspräsident Bernd Huber hält die Missachtung des Milizgedankens durch die Politik für strafrechtlich relevant.

Fühlen sich die Milizvertreter jetzt erstmals ernst genommen?

Bernd Huber: Im Moment sicherlich nicht, wobei das ein langjähriger Prozess ist. Der Abbau der Miliz hat im Jahr 2006 mit der Aussetzung der verpflichtenden Übungen begonnen. Seit damals ist Miliz nur noch ein Rumpf im Bundesheer, der dem verfassungsmäßigen Gebot in keinster Weise entspricht.

Aber im Moment geht es ja in die Gegenrichtung, die Verteidigungsministerin will die Wiedereinführung der Übungen ernsthaft prüfen.

Das stimmt, in letzter Zeit hat es einige Entwicklungen gegeben. Ich denke an den Befehl zur Mobilmachung von Milizverbänden im März 2020. Und in der Diskussion haben wir Rückenwind, aber es geht auch darum, dass man einmal Taten sehen muss.