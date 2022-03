Die Renaissance der roten Lippen

Der Lippenstift ist ein symbolträchtiges Stück dekorativer Kosmetik: Nun soll der Beautyklassiker eine weitgehend maskenbefreite Renaissance erleben.

Als Ende vergangenen Jahres der aktuelle Kosmetikreport des Online-Versandhändlers Flaconi erschien, verwunderte eine Zahl manche Kennerinnen und Kenner der Branche doch sehr. Für den Bericht wurde unter anderem erhoben, wo genau 2020 die meisten Lippenstifte in Deutschland gekauft wurden (die Zahlen für 2021 sollen nahezu identisch sein): Nicht etwa im mondänen München oder im honorigen Hamburg – und auch nicht im reichen Frankfurt – waren die meisten Schönmacher über die virtuelle Ladentheke gegangen.

Platz eins belegte, mit zwölf verkauften Produkten pro 1000 Menschen, ganz klar Dresden. In der sächsischen Hauptstadt wurden demnach rund doppelt so viele Stifte angeschafft wie im durchschnittlichen Rest der Republik. Eine offizielle Erklärung für dieses zumindest erstaunliche Phänomen blieb der Flaconi-Report leider schuldig. Wir können also nur mutmaßen – und spekulieren, dass in Sachsen eben besonders viele maskenlos die Pandemie verbrachten.

Die Lippen als Gesellschaftsbarometer

Schon einmal geriet der Lippenstift als eine Art gesellschaftlicher Indikator in den Fokus. Bereits 2001 prägte Leonard Lauder, damals Vorstandsvorsitzender des Estée-Lauder-Konzerns, den Begriff des „Lippenstiftindex“. Nach den Anschlägen vom 11. September hatte Lauder festgestellt, dass die Lippenstiftverkäufe seines Unternehmens trotz Rezession um elf Prozent gestiegen waren.