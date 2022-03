GOATS und Halbgötter

Treffen sich zwei Galionsfiguren des Sports und kommen ins Reden. Sagt der Jüngere: „Na Alter, wie geht's dir denn so in der Pension? Verbringst du deine Zeit jetzt auf dem Golfplatz?“

Antwortet der Ältere: „Danke der Nachfrage. Ich steh im Saft, bin gut in Schuss und in Schwung. Und du? Hüfte, Rücken, Kopf – alles okay?“

So oder so ähnlich könnte sich der Dialog bei der Begegnung von Cristiano Ronaldo und Tom Brady neulich in Manchester entsponnen haben. Der Megastar des American Football besuchte ein Match von Manchester United, bei dem der 37-jährige Portugiese mit einem Hattrick als bester Torschütze des Planeten in den Fußball-Olymp aufgestiegen ist. Ronaldo verneigte sich vor dem GOAT, dem „Greatest of all Time“ im Football – und sieht sich gleichsam auf Augenhöhe. Ans Aufhören denkt der Halbgott längst nicht.

In Tom Brady keimte indes Reue über seinen Entschluss, das Eierlaberl aus der Hand zu legen. Nach 40 Tagen erklärte der siebenfache Superbowl-Sieger den Rücktritt vom Rücktritt. Ein Film mit Jane Fonda, in dem der 44-Jährige sich selbst spielt, ist ja nicht abendfüllend. Für Aerobic, Pilates und Yoga in seiner Heimat Florida bleibt noch Zeit genug. Zumal Gisele Bündchen, seine Frau und ein Ex-Topmodel, sagte: „Was soll ich nur den ganzen Tag mit dir anfangen? Geh wieder schön nach draußen spielen!“ (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2022)