Bank of Japan geht eigenen Weg

Nur ein „temporäres Phänomen“ seien all die steigenden Preise, erklärte Haruhiko Kuroda vergangene Woche. Zwar erlebt Japan derzeit parallel die höchste Inflationsrate im Großhandel sowie den schwächsten Außenwert des Yen seit einigen Jahren. Einen Grund zur Beunruhigung will der Notenbanker darin aber nicht sehen: Zu den Folgen der Pandemie und all ihren Beschränkungen, die teils zu Verknappungen führten, komme nun eben der Ukraine-Krieg, durch den Öl- und Gaspreise steigen. Und beides, so scheint Kuroda zu implizieren, werde bald vorübergehen.