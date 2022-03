Sind China-Bonds eine Alternative?

Die Zinswende in vielen Regionen setzt die Bondmärkte unter Druck. Chinas Markt schwimmt gegen den Strom– Portfoliomanager Ze Yi Ang sieht deshalb dort Chancen.

Die schrittweise Zinswende hinterlässt Spuren an den globalen Bondmärkten. Bestehende Anleihen werden in solch einem Umfeld zunehmend verkauft. Sie sind schließlich geringer verzinst als jene Papiere, die nach den Anhebungen zu höheren Zinsen begeben werden. Weil die Zinswende in vielen Regionen erst am Beginn steht, schließen Marktexperten weitere Kursverluste nicht aus.

Doch es gibt eine Region, in der eine Zinswende aktuell nicht in Sicht ist: China.