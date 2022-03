Zweiter Aufschlag für die Karriere: Thiems beschwerlicher Weg zurück

(c) APA/AFP/MARTIN BUREAU

Dominic Thiem: Österreichs Tennisstar denkt in kleinen Schritten.

Dominic Thiem kehrt nach neun Monaten Zwangspause auf die Tour zurück. Der 29-Jährige benötigt nun Matchpraxis, Erfolgserlebnisse – und viel Geduld.

Marbella/Wien. Neun Monate nach seinem letzten Spiel kehrt Dominic Thiem dieser Tage beim Challenger-Turnier in Marbella auf die Tour zurück. Nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung (Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel) markiert das Comeback für den Niederösterreicher den Beginn einer neuer Zeitrechnung, es ist der Aufschlag in den zweiten Abschnitt seiner Profikarriere.

Der Zeitpunkt der Rückkehr sollte wohlüberlegt sein, schließlich hat Thiem diese mehrfach verschoben. Ursprünglich wollte der 29-Jährige schon Ende 2021 bei einer Exhibition in Abu Dhabi wieder Matches bestreiten, sie sollten der Vorbereitung auf die Australian Open dienen. Diese fanden aber genauso ohne ihn statt wie die geplante Südamerika-Tournee im Februar sowie die großen Hartplatz-Events in Indian Wells und Miami. Das mehrfach verschobene Comeback hat bei vielen Fans nicht nur für Unmut gesorgt, nein, es hat auch Zweifel genährt, ob, und falls ja, in welcher Verfassung Thiem 2022 auf den Court zurückkehrt.