Sonderbehandlung für die Volkspartei im NÖ Landhaus?

Abgeordnete kritisieren, dass der niederösterreichischen Volkspartei beim Essen im Landhaus ein eigener Festsaal zustehe, während sich die anderen Klubs um Plätze streiten müssten. Die ÖVP wiegelt ab.

Das Landhaus St. Pölten ist Sitz der niederösterreichischen Landesregierung, Landesverwaltung und des Landtags. Die Büros der einzelnen Klubs sind freilich getrennt, zum Mittagstisch kommt man aber überparteilich in der Landhausküche zusammen. Das bedeutet aber nicht, dass auf Augenhöhe, entspannt miteinander gegessen wird, wie es aus den Reihen der Neos und Grünen heißt. Vielmehr würde die ÖVP bevorzugt - in Form von feinerem Gedeck, speziellen Saftflaschen und besonderen Plätzen, wie es gegenüber der „Presse“ heißt. Konkret: In der Kantine soll eine strenge Rangordnung herrschen.

Vertreterinnen und Vertreter der ÖVP speisen demnach in einem gesonderten Saal an einer langen Tafel, die aufwändig gedeckt ist, während alle anderen Parteien an kleinen, spärlichen Tischen in einem großen Raum zusammensitzen müssen, lautet die Kritik. Im größeren Raum sei es den Abgeordneten zudem nicht erlaubt, Tische zusammenzustellen. Selbst wenn zu wenig Sitzplätze vorhanden sind, was oft vorkäme, würde das Personal eine Durchmischung der Parteien verhindern.

Der „Presse“ liegt Foto- und Videomaterial aus den betreffenden Speisesälen des Landhauses vor. Bei einer Gegenüberstellung der beiden Räume zeigt sich zumindest hinsichtlich des Gedecks ein deutlicher Unterschied.

Der "Sondergastraum" gleiche einer "Rittertafel", klagen die Neos. Die Presse

„Keine Geschichte": ÖVP dementiert Vorwürfe

Im Klubbüro der ÖVP Niederösterreich dementiert man die Vorwürfe und gibt an, dass hier „leider keine Geschichte“ vorliegen würde. Der betreffende „Sondergastraum“, der auf den Fotos zu sehen ist, stehe allen Parteien gleichermaßen zur Verfügung.

Nicht nur die Volkspartei könne sich hier gratis einmieten, sondern auch die anderen Klubs. Außerdem habe es sich bei den Aufnahmen um eine Sonderveranstaltung gehandelt. Der Raum sei nämlich für besondere Begebenheiten wie Geburtstage, Delegationsbesuche oder Fraktionsfeiern vorgesehen. Von einer „Sonderbehandlung“ der ÖVP im Landhaus könne dementsprechend keine Rede sein. Parteipolitisch werde kein Unterschied in der niederösterreichischen Beamtenschaft gemacht.

Die Neos sehen das anders. Man habe in der Vergangenheit bereits mehrmals versucht, den „Sondergastraum“ für Veranstaltungen zu mieten, jedoch ohne Erfolg. Die Miete des Raums sei kostenpflichtig und ferner der Volkspartei vorbehalten, hätte es geheißen. Für die VPNÖ herrsche im Landhaus „definitiv eine andere Tischkultur“, als für alle anderen Parteien, sagt Jürgen Hirschmann von den Neos. Die Volkspartei habe einen gesonderten Raum in der Landhausküche und das ständig und nicht nur zu besonderen Anlässen, sagt Hirschmann. Es handle sich dabei um eine „Rittertafel“, die aufwändig mit Weingläsern, Pago-Saftflaschen und gefalteten Servietten gedeckt sei, während den anderen Parteien nur Wasser aufgedeckt werde.

Die Tische im großen Speisesaal sind deutlich spärlicher gedeckt. Die Presse

Zwischen „feudalen Verhältnissen" und „Kindergarten"

Die Ungleichbehandlung der Parteien im Landhaus ziehe sich aber auch durch andere Bereiche, klagen die Neos. Bei Telefonaten oder benötigten Auskünften zeige sich, dass die ÖVP eine Art „Sonderrecht“ im Landhaus genießen würde, sagt Bernd Pinzer von der Neos-Landtagsfraktion. Bei der Sitzordnung in der Landhausküche gäbe es außerdem einen Zahlenschlüssel, der sehr zugunsten der Volkspartei ausgelegt werde. Wenn die anderen Klubs etwas benötigen würden, sei das stets mit Hindernissen verbunden, so etwa beim Wunsch nach einem eigenen Büro im Landhaus, den die Neos hegen. Den internen Ablauf bezeichnet Pinzer als „ziemliche Krux“.

Den Eindruck teilt auch Hirschmann. Man merke sehr deutlich, dass sich die „feudalen Verhältnisse“ im Land Niederösterreich hartnäckig halten würden. „Wenn man neu nach Niederösterreich kommt, nimmt man das erstaunt zur Kenntnis“, meint Hirschmann. Es handle sich hierbei um einen „Kindergarten“. „Die Presse“ hat auch direkt beim Landhaus in St. Pölten angefragt, was es mit der vermeintlichen „Sonderbehandlung“ der Volkspartei auf sich hat. Das Bürgerbüro des Landhauses war bedauerlicherweise nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Antworten auf eine Anfrage bei SPÖ und FPÖ stehen noch aus.

(vahe)