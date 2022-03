Hat der Tiroler Thomas Schmid die Parteifreunde südlich des Brenners angeleitet?

Ein Déjà-vu-Effekt: Ibiza in Bozen, mit rustikalem Charakter und Altlandeshauptmann Luis Durnwalder in einer Nebenrolle als Strippenzieher im Alpen-Drama der Südtiroler Volkspartei (SVP). Statt saloppen Sommer-Look und halbseidenen Wiener Schmähs herbe Töne und durchtriebene Bauernschläue. Einen Titel hat die Posse schon: „Freunde im Edelweiß.“

Da schimpft Gesundheitslandesrat Thomas Widmann vor Jahren am Telefon über Arno Kompatscher: „Wir haben noch nie so einen so schwachen Landeshauptmann gehabt.“ An die Öffentlichkeit gespielt wurde das Diktum von einem SVP-Abgeordneten und Anwalt jenes Landeshauptmanns, der Widmann nun die Agenden entzog. Der will nicht weichen und wittert „Barbarei“. Ein gemeinsamer Auftritt von Kompatscher und SVP-Chef und Rivalen Philipp Achammer offenbarte den Machtkampf auf offener Bühne.

SVP-Urvater Silvius Magnago rotiert längst im Grab. Wenn es denn zum Äußersten kommen sollte, wird er zu Ostern als Geist und Mahner – wie Lazarus – dem Erdreich entsteigen und den Jüngern die Leviten lesen, dass sie am liebsten in Grund und Boden versinken würden. Oder aber Andreas Hofer höchstselbst steigt herab – und dann Gnade Gott. Mander, reißt's enk zsomm! (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2022)