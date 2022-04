Das Erbe der Familie Schindler

Die britische Juristin Meriel Schindler entdeckt ihre altösterreichische Familie – dazu gehören eine Unternehmerdynastie, ein Tanzcafé und der jüdische Arzt, dem Hitler vertraute.

Als Kurt Schindler am 6. Mai 2017 in seinem Cottage in der englischen Grafschaft Hampshire im Alter von 91 Jahren starb, hinterließ er nicht nur einen Haufen Schulden. „Im ganzen Haus türmen sich Berge von losen Dokumenten“, schreibt Meriel Schindler in der Einleitung zu ihrer Familiengeschichte „Café Schindler“, die von der Autorin diese Woche im Rathaus der Stadt Innsbruck vorgestellt wurde. Nur ein paar Schritte entfernt befindet sich „Das Schindler“, das Nachfolgelokal jener legendären Gaststätte, die dem Buch nicht nur den Titel gab, sondern in der Not nach dem Ersten Weltkrieg auch einen dringend benötigten Ort der Hoffnung und der Träume schenkte. Noch heute ist es eines der angesagtesten Restaurants und Nachtclubs in Innsbruck. Auch wenn die Gründerfamilie damit nichts mehr zu tun hat.



Das 1922 eröffnete Lokal in der Maria-Theresien-Straße im Stadtzentrum war der unternehmerische Höhepunkt von Meriels Großvater Hugo Schindler, der gemeinsam mit seinem Bruder Erich erfolgreich die Spirituosenfabrik der Familie führte. Vater Samuel, der aus Schlesien stammte, und Mutter Sophie, die aus der böhmischen Schnapsbrennerfamilie Dubsky kam, waren ihrem Bruder Leopold nach Innsbruck gefolgt und hatten hier von ihm gelernt, Schnaps, Essig, Säfte und Marmeladen industriell herzustellen. Einer ersten bescheidenen Ankündigung der Eröffnung 1881 folgte schon im Mai 1888 die stolze Mitteilung an „die geschätzten Geschäftsfreunde“ über die Übersiedlung in die Andreas-Hofer-Straße, wo ein mehrstöckiges Haus künftig Firmen- und Familiensitz zugleich war. Auf dem Gebäude stand in großen Lettern „S. Schindler“.