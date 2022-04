Arnautovic schießt Bologna mit Doppelpack zum Sieg

Marko Arnautovic erzielt beim 2:0-Sieg gegen Sampdoria Genua beide Treffer.

Marko Arnautovic hat Bologna am Montag in der italienischen Fußball-Serie-A mit seinem zweiten Doppelpack der Saison zum 2:0-Heimsieg gegen Sampdoria Genua geschossen. Der ÖFB-Stürmer traf in der 61. Minute aus kurzer Distanz und legte nach einem Konter in der 76. nach. Die Saisontreffer zehn und elf des Wieners bescherten Bologna den ersten Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen und drei Remis.

Die Rossoblu schoben sich zum Abschluss der 32. Runde wieder auf Platz zwölf. Sampdoria ist acht Punkte dahinter als 16. weiterhin in leichter Abstiegsgefahr.

(APA)