Die Muse und die Farben

Susanne Mayer bedruckt für ihr Label „Salzburger Muse“ T-Shirts und Postkarten mit Wortkreationen, die Salzburgs Farben beschreiben.

Wer einmal am sommerlichen Fuschlsee gesessen ist, der weiß, dass sein Türkisgrün unverwechselbar ist – eben Fuschlseegrün.

Eine Farbe, die man nie wieder vergisst und die sofort das unbeschwerte Sommerfrischegefühl weckt. Das dachte sich auch Susanne Mayer, als sie im ersten Lockdown plötzlich viel Zeit für Ausflüge an den türkisgrün schillernden Salzkammergutsee hatte. Eine inspirierende Atmosphäre für kreative Projekte.

Und so entstand die Idee, die Wortkreation „Fuschlseegrün“ auf eine Postkarte zu drucken. Natürlich in der seetypischen Farbe, die Mayer an Hand von Farbkarten sorgsam vor Ort ausgewählt hatte. Schrift und Design bereitete die Salzburgerin dann am Computer für den Druck auf.