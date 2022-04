Dominic Thiem: Aufschlag in eine ungewisse Zukunft

302 Tage nach seinem bislang letzten ATP-Match und etlichen Tiefschlägen kehrt Dominic Thiem in Belgrad auf die Tour zurück. Die eigenen Erwartungen? „Ich will 100 Prozent geben.“

Belgrad/Wien. Kaum war Dominic Thiem da, war er auch schon wieder weg. Das Comeback nach neunmonatiger Verletzungspause in Marbella Ende März dauerte nur 81 Minuten. Gegen Pedro Cachín, Nummer 228 der Weltrangliste, verlor Thiem in Runde eins des Challenger-Turniers mit 3:6, 4:6. Das Ergebnis sollte nebensächlich sein, das Match aber der erste kleine Schritt auf dem langen Weg zurück. Nur einen Tag nach seinem Comeback aber gab der Niederösterreicher bekannt, positiv auf Covid-19 getestet worden zu sein.

Der ursprüngliche Comeback-Plan war damit, wieder einmal, überholt. Thiem strich seine Nennung für das ATP-Turnier in Marrakesch, auch der geplante Start in Monte Carlo vergangene Woche platzte. Am Dienstag, 302 Tage nach seinem bislang letzten Match bei der ATP-Tour (Mallorca im Juni 2021), nimmt der 28-Jährige den nächsten Anlauf, auf die große Bühne zurückzukehren.