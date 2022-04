Unruhen nach Koranverbrennung in Schweden

(c) via REUTERS (TT NEWS AGENCY)

In Malmö und anderen schwedischen Städten setzten Randalierer Autos in Brand.

Rechtsextreme Aktivisten hielten in mehreren Städten Kundgebungen ab und zündeten Ausgaben des Koran an. Bei Gegendemonstrationen eskalierte die Gewalt: Randalierer griffen die Polizei an und setzten Fahrzeuge in Brand.

Stockholm. In Schweden herrscht Entsetzen über die schweren Ausschreitungen am Osterwochenende. An mehreren Orten gerieten Demonstrationen gegen Rechtsextreme völlig außer Kontrolle. Die Szenen, die sich während dieser Proteste abspielten, sorgen nun auch für Kritik an der Polizei. So gelang es etwa Randalierern, einen großen Polizeiwagen zu kapern. Anscheinend war der nicht bewacht und vermutlich steckten auch die Autoschlüssel noch drinnen. Denn die Randalierer fuhren danach jubelnd mit dem Dienstwagen herum. Zudem sorgten auch brennende Polizeifahrzeuge und eine brennende Schule für Schlagzeilen.

Bei einer Pressekonferenz am Montag sagte der nationale Polizeikommissar Anders Thornberg: „Das sind äußerst schwere Verbrechen gegen unsere Gesellschaft.“ Der Polizeichef verurteilte die massiven Ausschreitungen am Osterwochenende. „Wir vermuten, dass die Beteiligten Verbindungen zu kriminellen Banden haben“, sagte er. Insofern ist fraglich, wie viel von den Krawallen von gewöhnlichen Demonstranten gegen Rechtsextreme und wie viel von kriminellen Banden ausging.