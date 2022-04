Auskünfte aus der zweiten Reihe im U-Ausschuss

Diese Woche sind zwar keine Prominenten geladen, aber wichtige Personen mit einem dichten Netzwerk. Über einen aufsehenerregenden Jobwechsel und interne Chats.

Vertrauenspersonen gehören eigentlich zu den unauffälligeren Gästen in Untersuchungsausschüssen. Das soll auch so sein – die Verfahrensordnung legt dezidiert fest, dass sie kein Rederecht bei Sitzungen haben. Die Vertrauenspersonen sind vielmehr die stillen Berater der Auskunftspersonen: Wer in den U-Ausschuss muss, kann sich dann mit seiner Begleitung abseits der Mikrofone besprechen. Am Donnerstag ist im U-Ausschuss zur mutmaßlichen Korruption der ÖVP ein Duo angekündigt, das noch für Aufregung sorgen könnte.