Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

UN-Besuch im Kreml, USA laden nach Ramstein: Rund zwei Monate nach Kriegsbeginn empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin heute den UN-Generalsekretär. Gesprochen werden dürfte vor allem um sichere Fluchtrouten für Zivilisten aus der belagerten Stadt Mariupol. Zeitgleich beraten die USA auf ihrem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz mit Vertretern aus 40 Ländern über die Lage in der Ukraine.

Trump muss 10.000 Dollar/Tag zahlen: Der frühere US-Präsident ist in New York wegen der Verweigerung von Informationen mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt worden. Für jeden Tag, an dem er die vom Gericht verlangten Unterlegen nicht vorlegt, muss der Republikaner 10.000 Dollar (rund 9.330 Euro) bezahlen. Hintergrund sind zivilrechtliche Ermittlungen gegen Trumps Firmenimperium wegen möglicherweise betrügerischer Geschäftspraktiken.

In memoriam Willi Resetarits: Über Jahrzehnte hinweg hat der Sänger alias Ostbahn Kurti Österreichs Kulturlandschaft mitgeprägt. Nun starb er im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes. Musikkritiker Samir H. Köck erinnert sich an Willi Resetarits, dessen Interviews bei „Schnitzel und Wein“ und nennt Songs, die auf jeden Fall bleiben werden - im Podcast.

Erkenntnisse zu neuartiger Kinder-Hepatitis: Die EU-Seuchenschutzbehörde ECDC wird heute über den Stand der Dinge zu Hepatitis-Fällen von bis dato unklarer Herkunft bei Kindern informieren. Nach Angaben der WHO waren bis 21. April 169 Kinder in rund einem Dutzend westlicher Länder betroffen, gestern folgten die ersten zwei Fälle in Wien. Bei ihnen wird ein Konnex zu einer überstandenen Corona-Infektion vermutet, wie Köksal Baltaci recherchiert hat. [premium]

Musk kauft Twitter: Der Milliardär hat den Kurznachrichtendienst um 44 Milliarden Dollar (40,68 Mrd. Euro) erstanden und will ihn demnächst von der Börse nehmen. Der Preis bleibt bei den von Musk von Anfang an gebotenen 54,20 Dollar je Aktie. Jetzt liegt es an den Aktionären von Twitter, das Angebot anzunehmen. Mehr dazu.

Hitler und Wien: Die nationalsozialistische Bewegung ist vor 90 Jahren „sprunghaft angewachsen“, berichtete damals die „Neue Freie Presse“. Auf der Suche nach Gründen dafür stießen die Redakteure auf einige Stationen im Leben des jungen Adolf Hitler. Eine Zeitreise. [premium]