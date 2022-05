Liverpool, es ist viel mehr als nur ein Fußballklub

0:2 zurück und dann die Partie binnen 25 Minuten gedreht: Jürgen Klopp glaubt nach dem 3:2-Thriller bei Villarreal an vier Titel in einer Saison. Es wäre ein historischer Coup an der Anfield Road.

Verklärung ist kein rein österreichisches Phänomen, das beherrschen auch Engländer wunderbar, wenn es um Fußball geht. Unerreicht in der Popularitätsskala thront der FC Liverpool. Und ob der Erfolgswelle, die in dieser Saison mit vier möglichen Titeln über die Insel schwappt – das 3:2 bei Villarreal (Gesamt 5:2) fixierte den Einzug ins Champions League-Finale am 28. Mai in Paris –, geraten „Reds“-Fan ins Grübeln.

Wer ist die wahre Klub-Ikone? Jürgen Klopp, der als erster Liverpool-Coach das „Quadruple“ mit Meisterschaft, FA- und Liga-Cup sowie Europacup feiern könnte? Oder Geister der Vergangenheit wie Bill Shankly und Kenny Dalglish?