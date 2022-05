Luis Díaz: Der Albtraum jedes Verteidigers

Luis Díaz, 25, ist Liverpools nächster „Game-Changer". Ob Derby gegen Everton oder Champions League-Hit gegen Villarreal – der kolumbianische Stürmer aus dem indigenen Volk der Wayuu trifft.

Schnell, ballsicher, kompromisslos, wendig, kurzum der Albtraum jedes Verteidigers. So könnte man Liverpool Stürmer Luis Díaz Marulanda schnell beschreiben. Doch damit allein ist längst nicht alles gesagt über Jürgen Klopps nächsten Transfer-Volltreffer, der seit Jänner an der Anfield Road spielt – und in wichtigen Spielen unaufhaltsam trifft.

Der 25-Jährige aus Barrancas, einer 38.000 Einwohner starken Gemeinde im Departamento La Guajira nahe der Grenze zu Venezuela, erzählt auch eine sehr emotionale Geschichte. „Lucho“, wie sie ihn in der Heimat rufen, stammt vom indigenen Volk der Wayuu ab. Der 1,80 Meter große Flügelstürmer, der im Champions League-Halbfinale die „Reds“ nach seiner Einwechslung mit einem Treffer gegen Villarreal auf die Siegerstraße und ins Finale am 28. Mai in Paris führte, fand seinen Weg nach Europa über die „Copa Americana de Pueblos Indígenas“.