Juri Rodionov: Mit Turniersieg Dominic Thiem überholt

Juri Rodionov, 22, gewann den Challenger in Mauthausen und ist damit Österreichs neue Nummer 1.

Mauthausen. Jurij Rodionov feiert einen wichtigen Heimsieg. Der Niederösterreicher, 22, gewann den ATP-Challenger von Mauthausen. Er besiegte im Finale des mit 90.380 Euro dotierten Turniers den Tschechen Jiri Lehecka (88. der Weltrangliste) mit 6:4, 6:4.

Mit diesem Titel rückte Rodionov im ATP-Ranking auf Platz 130 vor – und ist tatsächlich Österreichs neue Nr. 1. Denn Dominic Thiem rutschte durch den Verlust der Weltranglistenpunkte seines Vorjahres-Halbfinales in Madrid auf Platz 162 zurück. Novak soll heute auf Position 138 landen.

Für Rodionov ist es der zweite Challenger-Titel in dieser Saison nach Biel (SUI). „Ich könnte mir nicht mehr wünschen, ich bin happy. Das ist ein Dankeschön an meine Mutter am Muttertag.“