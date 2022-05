Raus aus Technologiewerten? Lieber nicht

Europäische Aktien sowie Anleihen seien nun interessant, meint ein Experte. Raus aus Wachstumsaktien sollte man trotzdem nicht.

Wien. Die Aktienmärkte haben den schlimmsten April seit langem hinter sich: Der US-Aktienindex S&P 500 etwa hat um neun Prozent nachgegeben, in keinem April der vergangenen 30 Jahre ging es so stark nach unten. Doch auch die Anleihenkurse haben nachgegeben, ebenso Gold und Bitcoin.



Die Gründe sind zahlreich: Der Ukraine-Krieg lässt die Rohstoffpreise in die Höhe schnellen und dämpft die konjunkturellen Erwartungen. Die steigenden Zinsen in den USA sind unerfreulich für Techaktien. Und die Quartalsergebnisse der großen Technologiekonzerne, aber auch der Banken, waren eher enttäuschend. Doch sollten all diese Faktoren nun nicht langsam eingepreist sein?