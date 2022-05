Von Lesung bis Landpartie: Ein Monat für Mayröcker

(c) wildbild Foto: Wildbild

Lesungen, Interventionen, Zugfahrten: Auf Initiative von Dorit Ehler und Arthur Zgubic kann man in Salzburg die Facetten der Autorin entdecken.

Mit Salzburg hatte Friederike Mayröcker nicht allzu viel zu tun. Es war ihr keine Herzensheimat. Kein Wunder, hatte die Schriftstellerin doch mit der Welt außerhalb ihrer mit Zetteln vollen Wiener Wohnung überhaupt wenig Anknüpfungspunkte.

Und doch läuft derzeit ausgerechnet in Salzburg eine 31 Premieren umfassende Würdigung der im Juni vergangenen Jahres verstorbenen Dichterin. Unter dem Titel „Akte : Mayröcker : 1-31“ lässt sich das Werk neu oder wieder entdecken – spielerisch und bunt. „Friederike Mayröcker hat viel geschrieben und ist hoch gelobt worden. Ihre Bücher stehen in so vielen Regalen, aber wirklich gelesen wird sie wenig“, sagt die Schauspielerin und Theatermacherin Dorit Ehlers.