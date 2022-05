Twitter feuert zwei Führungskräfte

Zwei Topmanager wurden entlassen. Wie der Twitter-Chef mitteilte, müsse man sich weiterhin „Gedanken über unsere Teams, Einstellungen und Kosten machen“.

Zwei hochrangige Führungskräfte müssen im Zuge der Umstrukturierung des von Elon Musk erworbenen Social-Media-Unternehmens bereits ihren Hut nehmen. Dies teilt Twitter-CEO Parag Agrawal seinen Mitarbeitern in einer Nachricht mit, die von Reuters eingesehen werden konnte. "Wir müssen uns weiterhin Gedanken über unsere Teams, Einstellungen und Kosten machen", so Agrawal. Die meisten Einstellungen würden derzeit pausieren, alle bestehenden Jobangebote würden zudem überprüft.

Dazu zählt auch der Chef der Abteilung „Consumer Product" Kayvon Beykpour. Auf Twitter spricht er über die Entlassung: „Die Wahrheit ist, dass ich mir nicht vorgestellt habe, Twitter zu verlassen, und das war nicht meine Entscheidung. Parag (Agrawal, CEO, Anm.) bat mich zu gehen, nachdem er mir mitgeteilt hatte, dass er das Team in eine andere Richtung führen will“, sagte Beykpour.

Der Stanford-Absolvent, der 2015 in das Unternehmen eintrat und sich aktuell in Elternzeit befindet, sagte wenig über Musks Pläne für die Zukunft. Er lobte sein Team für seine Arbeit an neuen Produkten und Sicherheitskontrollen, da sich besorgte Arbeiter fragen, ob Musk den umfangreichen Inhaltsmoderationsapparat der Website zurücksetzen wird.

„Ich bin stolz darauf, dass wir die Wahrnehmung des Innovationstempos von Twitter verändert haben, und stolz darauf, dass wir die Kultur intern verändert haben, um größere Einsätze zu machen, schneller zu handeln und heilige Kühe zu eliminieren“, sagte der gestürzte iranisch-amerikanische Tech-Manager.

Der CEO begründet die Entscheidung damit, dass Twitter nicht in der Lage war, das Nutzerwachstum und die Wachstumsziele zu erreichen, die es sich gesetzt hatte. Das Unternehmen strebte eigentlich bis Ende 2023 einen Jahresumsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar und 315 Millionen tägliche Nutzer an, zog diese Ziele aber in seinem jüngsten Ergebnisbericht zurück.

(APA/bagre)