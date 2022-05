Englischer Fußballprofi macht Homosexualität öffentlich

Als zweiter aktiver Spieler sprach Jake Daniels, Jungprofi bei Zweitligist Blackpool, in einem Interview über die Liebe zu Männern.

Als zweiter aktiver Fußballprofi hat Jake Daniels vom englischen Zweitligisten Blackpool seine Homosexualität öffentlich gemacht. Der 17-Jährige, der erst vor Kurzem seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, sagte in einem am Montag veröffentlichten Interview des Senders Sky Sports, er sei schwul. "Ich fühle mich bereit, den Leuten meine Geschichte zu erzählen", sagte Daniels. Er ist bisher der einzige aktive Profifußballer in Europa, der diesen Schritt gegangen ist.

Vor Daniels hatte sich der 22-jährige Australier Josh Cavallo von Adelaide United im letzten Oktober öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Zuletzt hatte sich in England im Jahr 1990 der inzwischen verstorbene Justin Fashanu geoutet.

Vor dem Interview habe er seine Familie und seinen Club darüber informiert, so Daniels. "Lange Zeit habe ich gedacht, dass ich meine Wahrheit verbergen würde, weil ich ein Fußballprofi sein wollte, was ich jetzt bin", sagte der Angreifer, der von anfänglichen Zweifeln berichtete. "Ich habe mich gefragt, ob ich warten sollte, bis ich mich zur Ruhe setze, bevor ich es öffentlich mache." Er äußerte die Hoffnung, dass andere aktive Spieler seinem Vorbild folgen.

(APA/dpa)