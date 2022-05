Hunde retten? Channing Tatum soll tanzen!

Keiner schwingt die Hüften wie er: Channing Tatum ist zurzeit der körperbetonteste Filmstar. Aber seine erste Regiearbeit, „Dog“, folgt der öden Schule des Hollywood-Dramas.

Wenn man sich fragt, was es heute zum großen Filmstar braucht, kommt man an Channing Tatum nicht vorbei. Der ehemalige Stripper mit dem großen Herzen und der ausgeprägten Schultermuskulatur legte im vergangenen Jahrzehnt eine Bilderbuchkarriere hin. Von dubiosen Clubs in Florida zum global vermarkteten Schauspieler, der nebenbei noch Kinderbücher veröffentlicht, in „Magic Mike“ sein eigenes Leben auf die Leinwand wirft und nun mit „Dog“ seinen ersten Film in Co-Regie in die Kinos bringt. Von golden schimmernden Strings zum eigenen Filmuniversum. Alles ist möglich, sie haben es ja immer gesagt, man muss es nur glauben.



Kann man das? Im Zeitalter der Selbstironie ist Tatum jedenfalls König. Das ist schlau, denn ein nackter Oberkörper und ein treuer Hundeblick kommen in Hollywood schon seit Jahrzehnten nicht mehr ohne würzende Beilage aus. Ernst gemeinten Sex im Mainstreamkino kann man lang suchen, alles erinnert an alte Ehepaare, die noch zusammen lachen, wenn sie sich ausziehen, aber so richtig sinnlich wird es nicht mehr. Tatum hat seine sexy Antisexualität auf die Spitze getrieben. So nahm er 2013 mit seinem Kollegen Jamie Foxx in einem satirischen Musikvideo Hip-Hop-Videos und zugleich sich selbst aufs Korn und erklärte die eigene, testosterongesteuerte Körperlichkeit für lächerlich.