Julia Reichert: „Man muss scheitern, um etwas zu schaffen"

Neurowissenschaftlerin Julia Reichert gibt in ihrem Buch „Hirn to go“ Tipps, wie man das Gehirn trainiert, erklärt, warum man das Smartphone gegen Instrumente eintauschen und unbedingt mit Menschen anderer Meinung diskutieren sollte.

Die Presse: Sie wandeln in Ihrem Buch Erkenntnisse aus der Hirnforschung in Tipps für den Alltag um. Was kann man von Hirnforschern lernen?

Julia Reichert: Generell ist die Hirnforschung ein sehr junges Fach, deswegen spielt auch oft die Psychologie mit hinein. Man kann beides oft nur schwer trennen. Ein Thema, das auch in der Coronazeit gefragt war, ist die Einsamkeit. Das macht etwas mit der Psyche, aber auch mit dem Gehirn. Manche Menschen fühlen sich schlecht und wissen gar nicht warum. Es kann daran liegen, dass sie zu viel allein sind. Das könnte man verbessern, indem man sagt: Triff dich mehr mit Freunden, und schalt öfter dein Handy ab.

Was macht die Einsamkeit mit dem Gehirn? Ich würde da tatsächlich eher an Psychologie denken als an das Gehirn.

Das hat auch viel mit Psychologie zu tun. Studien belegen, dass Einsamkeit das Leben verkürzen kann. Sie ist ähnlich schlecht für Menschen wie Kettenrauchen. Sie kann traurig machen und zu einer Depression führen. Und Depression kann den Hippocampus schrumpfen lassen. Die Masse wird effektiv kleiner. Das haben sehr viele Studien belegt. Der Grund dafür ist nicht eindeutig. Man weiß nicht, liegt es an Zwangsgedanken, die sich stets um das eigene Ich drehen, oder ist es der fehlende Input, dass man nicht zu viel Neues erlebt, eine Antriebslosigkeit.

Wie funktioniert unser Gehirn? Es reagiert auf verschiedene Reize unterschiedlich, und es braucht Futter, oder?