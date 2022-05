Fonds fliegen auf Biodiversität

Die Biodiversität als Teil des grünen Finanzwesens ist lange ignoriert worden. Nun beginnen große Vermögensverwalter, sie zu entdecken. Von 2000 Prozent Wachstumspotenzial ist die Rede.

Einige der größten Vermögensverwalter Großbritanniens legen neue Fonds und Anlageprodukte auf, um mit einer lange übersehenen Nische des grünen Finanzwesens Geld zu verdienen: der Biodiversität.