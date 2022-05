Sieben Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Wien

Der Unfall ereignete sich in Wien-Alsergrund.

An dem Verkehrsunfall am Samstag waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Sieben Personen wurden verletzt, darunter rein fünfjähriges Kind. Ein Lenker war auf der Roßauer Brücke auf eine Kolonne aufgefahren.

Bei einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen sind am Samstag in Wien-Alsergrund sieben Personen leicht verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Kind. Ein Fahrzeug war auf der Roßauer Brücke auf eine vor einer roten Ampel stehende Autokolonne aufgefahren. Die Berufsrettung Wien wurde nach eigener Angabe um 14.15 Uhr alarmiert. Von den sieben versorgten Personen wurden fünf im Alter zwischen fünf und 71 Jahren mit Prellungen und leichten Kopfverletzungen ins Spital gebracht.

Bei zwei weiteren Unfallopfern im Alter von 59 und 64 Jahren reichte die ambulante Betreuung durch die Berufsrettung aus. Ein beteiligter Fahrzeuglenker verzichtete auf eine Untersuchung. Die Berufsfeuerwehr Wien entfernte die Unfallfahrzeuge und machte danach die Straße wieder für den Verkehr befahrbar, hieß es in der Aussendung der Berufsrettung.

Erst am Freitagabend waren bei einem von einem Alkolenker verursachten Auffahrunfall in Wien-Brigittenau sechs Personen verletzt worden. Der 27-Jährige hatte 2,5 Promille und schob mit seinem Auto an einer Kreuzung zwei weitere Fahrzeuge zusammen.

(APA)