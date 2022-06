Hannes Wolf: Des Teamchefs taktisches Puzzlestück

Hannes Wolf, 23, ist die Überraschung im Kader. In Swansea kam wieder Fahrt in seine so steil gestartete Karriere, die Ralf Rangnick schon einmal beeinflusst hat.

Bad Tatzmannsdorf/Wien. Die Nationalteamkarriere schien für Hannes Wolf eigentlich früh vorgezeichnet. Mit 17 debütierte er für Salzburg in der Bundesliga, mit 18 gewann er die Youth League und fand sich wenige Monate später in Marcel Kollers ÖFB-Kader wieder. Zwar blieb er damals ohne Einsatz, doch spätestens mit dem Wechsel zu RB Leipzig 2019 sollte auch der internationale Durchbruch gelingen. Es war jene Zeit, als Ralf Rangnick erstmals die Karriere Wolfs maßgeblich beeinflusste.