Und jetzt gegen Dänemark

Dänemark wird der nächste, ganz andere und noch offensivere Gegner der ÖFB-Teams. Österreich ist gegen Danish Dynamite bislang sieglos. Auch Weltmeister Frankreich verlor mit 1:2.

Ein Blick auf die Statistik lässt vor dem Nations-League-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft am Montag im Wiener Happel-Stadion gegen Dänemark nichts Gutes erahnen. Alle vier bisherigen Bewerbspartien gegen den Europameister von 1992 gingen verloren. Im März des Vorjahres setzte es mit dem 0:4 in der WM-Qualifikation im Prater sogar die höchste Niederlage der ÖFB-Auswahl in einem Pflichtspiel im eigenen Land.

Ein halbes Jahr später waren die Österreicher beim 0:1 in Kopenhagen ebenfalls chancenlos. Die Gesamtbilanz steht aus heimischer Sicht nach elf Duellen bei sechs Niederlagen, einem Unentschieden und vier Siegen, das Torverhältnis lautet 14:20.

Vor der historischen Abfuhr im Happel-Stadion gab es in der EM-Quali für 1992 auswärts ein 1:2 und daheim ein 0:3. Trotzdem verpasste Dänemark damals das Ticket für die EM in Schweden. Weil Gruppensieger Jugoslawien infolge des Krieges ausgeschlossen wurde, rückten die zweitplatzierten Dänen aber kurzfristig nach und holten sensationell den Titel.

Auch im Sommer 2021 sorgte "Danish Dynamite" bei der EM für Furore. Nach dem Drama um den im Auftaktspiel gegen Finnland (0:1) auf dem Feld zusammengebrochenen Spielmacher Christian Eriksen drang die Auswahl von Teamchef Kasper Hjulmand bis ins Halbfinale vor und scheiterte dort erst in der Verlängerung an England.

Eriksen bekam einen Defibrillator implantiert, ist mittlerweile wieder als Profi im Einsatz und überzeugte im Frühjahr bei Brentford. Ob der Regisseur dem Premier-League-Mittelständler erhalten bleibt, ist offen - sein Vertrag ist ausgelaufen. Er wolle noch einmal in der Champions League spielen, gab der 30-Jährige zuletzt zu Protokoll. Namhafte Clubs sollen bereits Interesse zeigen. Sein Comeback im Nationalteam feierte der Mittelfeldmann bereits im März, die aktuellen Nations-League-Partien sind die ersten Pflichtspiele von Eriksen für Dänemark seit seinem Kollaps.

Auf die ganz große Bühne kehrt der frühere Tottenham-Star mit den Dänen im November zurück. Ihr Ticket für die WM in Katar fixierten diese im Vorjahr als Sieger der Österreich-Gruppe in souveräner Manier mit 27 von 30 möglichen Punkten. In die Nations League startete die Nummer elf der FIFA-Weltrangliste - Österreich ist 34. - mit einem überraschenden 2:1 auswärts gegen Frankreich.

Der bisher letzte Sieg gegen Dänemark gelang den Österreichern im März 2010 in einem Freundschaftsspiel in Wien mit 2:1. Aus dem aktuellen Kader wurden damals David Alaba und Christopher Trimmel eingewechselt.