Hauptbild • NDP-Chef Norbert Burger (hier bei einem Südtirol-Aktivistenprozess) half dabei, einen Neonazi auszuliefern. • (c) Votava/Brandstaetter Images/ Picturedesk.com

Vor 40 Jahren wurde die Republik Österreich von einer Welle rechtsextremen Terrors erschüttert. Ins Visier der Attentäter gerieten Jüdinnen und Juden, allen voran Simon Wiesenthal. Eine Rolle spielten dabei auch Norbert Burger und seine NDP.

Fensterscheiben gingen zu Bruch, Türen wurden aus den Angeln gerissen und alles war voller Rauch. Spätabends war vor einer Haustür in Wien-Döbling eine Sprengladung mit großer Wucht detoniert. Es war das Zuhause von „Nazijäger“ Simon Wiesenthal. Dieser hatte sich mit seiner Frau Cyla schon hingelegt gehabt. Beide blieben unverletzt. Das Paar gab sich gelassen, als es die herbeigeeilten Kameraleute im Morgenrock und Pyjama filmte. Der Anschlag am 11. Juni 1982 war Teil einer Attentatsserie von Rechtsextremisten.



Bereits im Herbst 1981 war im Vorgarten von Edmund Reiss, dem ehemaligen Vizepräsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, ein mit Schwarzpulver gefüllter „Kelomat“-Topf explodiert. Am 4. Februar 1982 wurde dann vor der Wohnung von Oberrabbiner Akiba Eisenberg in der Wiener Innenstadt ein Eisenrohr mit einem primitiven Zünder zur Detonation gebracht. Am 26. Juni 1982 ging erneut ein zur Bombe umfunktionierter „Kelomat“-Topf vor der Wohnung des ORF-Mitarbeiters und Schriftstellers Alexander Giese in die Luft.